В Молдове намерены построить под Кишиневом постоянный военный лагерь

Минобороны Молдовы намерено построить вблизи Кишинева постоянный военный лагерь.

Минобороны Молдовы намерено построить вблизи Кишинева постоянный военный лагерь.

Как передает Report, об этом говорится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте правительства.

Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства республики 31 января.

Согласно проекту постановления правительства, два участка земли вблизи коммуны Бачой (входит в состав муниципалитета Кишинева), которые находятся в ведении Минобразования и сельского хозяйства, должны быть переданы Минобороны для обустройства постоянного военного лагеря №136.

"В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря №136 вблизи Бачой", - сказано в документе.

В документе также сообщается, что смена категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности, транспорта, телекоммуникации и других специальных целей и передача их в управление Минобороны "обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны".