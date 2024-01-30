В Молдове намерены построить под Кишиневом постоянный военный лагерь

Минобороны Молдовы намерено построить вблизи Кишинева постоянный военный лагерь.
Как передает Report, об этом говорится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте правительства.
Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства республики 31 января.
Согласно проекту постановления правительства, два участка земли вблизи коммуны Бачой (входит в состав муниципалитета Кишинева), которые находятся в ведении Минобразования и сельского хозяйства, должны быть переданы Минобороны для обустройства постоянного военного лагеря №136.
"В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря №136 вблизи Бачой", - сказано в документе.
В документе также сообщается, что смена категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности, транспорта, телекоммуникации и других специальных целей и передача их в управление Минобороны "обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны".