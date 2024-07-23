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В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года Молдова должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она планирует стать его частью уже в 2030 году.
Другие страны
23 июля 2024 г. 11:26
В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Молдова должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она планирует стать его частью уже в 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом журналистам заявила вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимова.

"Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027-началу 2028 года. Европейские институты открыты для того, чтобы 2030 год стал оптимистичным сроком для нашего вступления в Европейский союз. В то же время государства ЕС полностью открыты нам", - сказала она.

Она признала, что это довольно оптимистичный план, однако страна должна использовать расположение европейцев.

В июне 2022 года ЕС предоставил Молдове и Украине статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

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Версия на английском языке Moldova aims to conclude EU accession talks by 2028

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