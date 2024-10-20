В Молдове началось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС

Президентские выборы начались в Молдове одновременно с референдумом о вступлении в ЕС.

Президентские выборы начались в Молдове одновременно с референдумом о вступлении в ЕС.

Как сообщает Report , в 07:00 по местному (08:00 по бакинскому) времени в стране открылись 1 987 избирательных участков, о чем Центральная избирательная комиссия на данный момент получает уведомления от председателей избирательных бюро.

За пост президента в этом году будут бороться 11 кандидатов. Опросы общественного мнения называют фаворитом избирательной гонки действующего президента Майю Санду. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор Александр Стояногло.

На голосование также выносится вопрос о дополнении Конституции Молдовы положениями о необратимости европейского курса. Как отмечают наблюдатели, плебисцит призван помочь Санду переизбираться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.

За выборами будут следить более 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ и некоторых других организаций, а также иностранные дипломаты.

Для наблюдения за ходом голосования также приглашена делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана. В нее вошли замглавы ЦИК Ровзат Гасымов и завотделом международных связей секретариата Рашид Юсифбейли. В рамках визита предусмотрены встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжеликой Караман и другими официальными лицами, а также обсуждение возможностей расширения межведомственных связей и обмена опытом.

В рамках выборов всего в 37 странах, в том числе в Азербайджане, открылся 231 избирательный участок.

Голосование завершится в 21:00. Выборы и референдум будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей. Первые предварительные итоги ЦИК обычно оглашает уже через несколько часов после окончания голосования. Победителем президентских выборов будет признан кандидат, получивший не менее половины голосов. Если этого не произойдет, то через две недели организуется второй тур, в котором встретятся два кандидата.