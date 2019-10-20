​В Молдове начались всеобщие выборы в местные органы власти

Всеобщие выборы в местные органы власти, в ходе которых планируется избрать около тысячи мэров городов и глав сельских администраций, а также более 11 тыс. депутатов местных советов, начались в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в Центральной избирательной комиссии сообщили, что голосование началось в 07:00, участки закроются в 22:00.

Наблюдатели отмечают, что результаты выборов могут внести дополнительные изменения в политическую ситуацию в Молдове, где этим летом произошло переформатирование власти. От управления страной был отстранен бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, которого оппозиция обвинила в узурпации власти и коррупции. Для этого в парламенте страны было сформировано новое большинство из проевропейских партий, объединившихся в избирательный блок Acum.