В Молдове начались плановые учения резервистов армии

Плановые учения резервистов вооруженных сил начались в Молдове, они продлятся до 5 июля.

Плановые учения резервистов вооруженных сил начались в Молдове, они продлятся до 5 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны страны.

"В течение пяти дней резервистов будут обучать боевой стрельбе, оказанию первой помощи, радиоподготовке, их ознакомят с техникой и вооружением армии. Цель учений - проверка навыков резервистов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подготовка проходит в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил и плана подготовки армии на 2024 год.