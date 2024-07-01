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В Молдове начались плановые учения резервистов армии

В Молдове начались плановые учения резервистов армии Плановые учения резервистов вооруженных сил начались в Молдове, они продлятся до 5 июля.
Другие страны
1 июля 2024 г. 18:20
В Молдове начались плановые учения резервистов армии

Плановые учения резервистов вооруженных сил начались в Молдове, они продлятся до 5 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны страны.

"В течение пяти дней резервистов будут обучать боевой стрельбе, оказанию первой помощи, радиоподготовке, их ознакомят с техникой и вооружением армии. Цель учений - проверка навыков резервистов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подготовка проходит в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил и плана подготовки армии на 2024 год.

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