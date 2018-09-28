В Молдове могут упразднить поста президента

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Нужно рассмотреть возможность окончательного перехода к парламентской форме правления и упразднения должности президента Молдовы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдовы.

"Возможно, следующий парламент проголосует за дальнейшее ограничение функций президента. Возможно, стоит провести конституционную реформу по окончательному переходу к парламентской форме правления", — заявил А.Канду в в эфире телеканала Moldova 1, добавив, что государство также сэкономит деньги на упразднении администрации президента.

По его словам, роль первой скрипки в стране играет премьер, а не президент.

Спикер отметил, что ситуация с временным отстранением президента может снова повториться, потому что на рассмотрении парламента находятся законопроекты, которые президент Игорь Додон может не одобрить.