В Молдове фермеры разблокировали крупнейший КПП на границе с Румынией

Протестующие в Молдове фермеры разблокировали крупнейший на молдавско-румынской границе КПП "Леушены", где утром они перекрыли тракторами дорогу.

Протестующие в Молдове фермеры разблокировали крупнейший на молдавско-румынской границе КПП "Леушены", где утром они перекрыли тракторами дорогу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции в Telegram-канале.

"Подъездная дорога к КПП "Леушены" разблокирована, движение транспорта возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении. В четверг и пятницу фермеры блокировали одну из главных международных трасс в этом районе с помощью тракторов, чтобы обратить внимание правительства на свои проблемы.

Протестующие заявляют, что находятся на грани банкротства, и требуют от правительства увеличения финансовой помощи. Протесты сельхозпроизводителей начались в Молдове летом 2022 года, когда фермеры пригнали сотни тракторов к зданию правительства, а также блокировали национальные трассы. Протестующие отмечают, что их финансовое положение подорвала засуха, а также падение цен на сельхозпродукцию и рост затрат на производство.

Аграрии настаивают на срочном выделении около 400 млн леев (около 20 млн евро) помощи производителям зерновых. Также они требуют отсрочить выплаты по кредитам и приступить к распределению топлива, которое было выделено правительством Румынии в качестве гуманитарной помощи