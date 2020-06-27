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В Молдове еще 304 человека заболели COVID-19

​В Молдове еще 304 человека заболели COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Молдове за сутки выросло на 304, до 16 080, всего умер 521 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

" Всего 8 963 человека были вылечены, а 521 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.

Отметим, что в Молдове до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

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