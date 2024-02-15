​В Молдове денонсируют еще три соглашения с СНГ

Власти Молдовы намерены денонсировать еще три соглашения, подписанных в рамках СНГ.

Власти Молдовы намерены денонсировать еще три соглашения, подписанных в рамках СНГ.

Как передает Report со ссылкой на сайт парламента республики, соответствующее решение приняла комиссия по внешней политике и европейской интеграции.

"Речь идет о соглашении о принципах обеспечения вооруженных сил государств - членов СНГ техникой и другими материальными средствами, которое по заключению Минобороны республики обусловлено его "неактуальностью", - отмечено в документе. Также будут расторгнуты соглашения о группах военных наблюдателей и коллективных силах поддержания мира в СНГ и соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом. Причина - отсутствие сотрудничества в этой области с другими участниками, пояснили в парламенте.

Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил ТАСС, что всего будет денонсировано свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Кабмин уже завершил процедуры по выходу из более 55 соглашений, а исполнительный секретариат СНГ к этому времени подтвердил прекращение правового действия 36 из них. При этом глава МИД Молдовы Михай Попшой подчеркнул, что власти не намерены денонсировать полезные для страны соглашения в рамках СНГ.