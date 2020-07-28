В Молдове число заразившихся коронавирусом превысило 23,5 тысячи

Число выявленных случаев заражениякоронавирусомв Молдовеза сутки выросло на 367, до 23 521, всего умерли 753 человека.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 367, до 23 521, всего умерли 753 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 521. Всего 16 462 человека были вылечены, а 753 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.