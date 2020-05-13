В Молдове число заразившихся коронавирусом достигло 5 406

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за минувшие сутки выросло на 252, до 5 406, всего с начала пандемии умерли 185 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду премьер Ион Кику.

"На сегодняшний день подтверждено 252 положительных случая коронавируса, всего зарегистрировано 5 406 случаев. Также минздрав сообщает, что сегодня зарегистрировано три новых случая смерти, вылечились за сутки 107 человек”, - сказал Кику.

Парламент страны 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая.