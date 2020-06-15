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В Молдове число заразившихся коронавирусом достигло 11 879

В Молдове число заразившихся коронавирусом достигло 11 879

Число выявленных заболевших с коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 139, до 11 879, всего за время пандемии умерли 411 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 11 879. Всего 6 794 человека были вылечены, а 411 скончались из-за COVID-19", - сообщил Фуртунэ.

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