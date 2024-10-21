О нас

В Молдове число сторонников за вступление в ЕС превысило количество противников

В Молдове число сторонников за вступление в ЕС превысило количество противников Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдовы в Евросоюз достигло 50,03% и превысило количество проголосовавших против (49,97%).
Другие страны
21 октября 2024 г. 09:35
В Молдове число сторонников за вступление в ЕС превысило количество противников

Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдовы в Евросоюз достигло 50,03% и превысило количество проголосовавших против (49,97%).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие данные приводит ЦИК Молдовы по итогам обработки 98,33% протоколов.

В абсолютном соотношении в поддержку курса на вступление в ЕС выступили 730 832 человека, против - 730 088. Разрыв составляет менее 800 голосов. В настоящее время завершается подсчет голосов на зарубежных участках, прежде всего на территории США и Канады.

На референдуме жителям Молдовы было предложено ответить на вопрос: "Вы поддерживаете внесение изменений в конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Supporters of joining EU outnumber opponents in Moldova
Версия на азербайджанском языке Moldovada çoxluq Aİ-yə üzv olmağın tərəfdarıdır

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi