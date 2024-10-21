В Молдове число сторонников за вступление в ЕС превысило количество противников

Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдовы в Евросоюз достигло 50,03% и превысило количество проголосовавших против (49,97%).

Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдовы в Евросоюз достигло 50,03% и превысило количество проголосовавших против (49,97%).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие данные приводит ЦИК Молдовы по итогам обработки 98,33% протоколов.

В абсолютном соотношении в поддержку курса на вступление в ЕС выступили 730 832 человека, против - 730 088. Разрыв составляет менее 800 голосов. В настоящее время завершается подсчет голосов на зарубежных участках, прежде всего на территории США и Канады.

На референдуме жителям Молдовы было предложено ответить на вопрос: "Вы поддерживаете внесение изменений в конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?".