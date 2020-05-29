​В Молдове число случаев COVID-19 достигло почти 7900

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 171.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

"Еще 171 случай инфицирования новым коронавирусом был зарегистрирован сегодня в Молдове, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7 896. Всего 4 278 человека были вылечены, а 288 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Напомним, что власти Молдовы с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.