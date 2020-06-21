​В Молдове число случаев COVID-19 достигло 14,2 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 247, до 14 200, всего умер 471 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 2 47 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14 200. Всего 7 896 человек были вылечены, а 471 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

В Молдове запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.