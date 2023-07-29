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В Молдове будет открыто посольство Греции

В Молдове будет открыто посольство Греции Греция откроет посольство в Кишиневе.
Другие страны
29 июля 2023 г. 09:10

Греция откроет посольство в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщил посол Молдовы в Афинах Андрей Попов по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел по экономическому сотрудничеству Константиносом Фрагогианнисом.

"Мы обсудили темы, согласованные на майском заседании совместной межправительственной комиссии. В частности, я поблагодарил его за решение властей Греции открыть посольство в Кишиневе, шаг, который, безусловно, будет способствовать продвижению двустороннего партнерства", – написал Попов в соцсети.

Дипломат уточнил, что следующей важной темой обсуждений станет возобновление прямого авиасообщения между Кишиневом и Афинами.

В настоящее время дипломатические отношения между Молдовой и Грецией осуществляются посредством посольства в Бухаресте.

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