В Молдове блок "Победа" потребовал отставки главы МВД после убийства иностранца

Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца.

Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила депутат парламента от блока Марина Таубер в соцсетях.

"Этот потрясший всю страну случай – тревожный знак и явное доказательство того, что при власти ПДС (правящая партия "Действие и солидарность") национальная безопасность значительно деградировала… Мы считаем крайне необходимым, чтобы руководство полиции, МВД, СИБ и других органов, в компетенции которых находится данный случай, немедленно подало в отставку после своего преступного бездействия", - написала она.

Отметим, что 10 июля мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции на одной из оживленных улиц Кишинева. Сообщается, что убитый входил в преступную группировку. Полиция полагает, что убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками.