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В Молдове 40 населенных пунктов частично отключены от электроэнергии

В Молдове 40 населенных пунктов частично отключены от электроэнергии Сорок населенных пунктов в Молдове остаются частично без электричества в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Другие страны
9 января 2024 г. 11:45
В Молдове 40 населенных пунктов частично отключены от электроэнергии

Сорок населенных пунктов в Молдове остаются частично без электричества в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) страны.

Согласно данным ведомства, за последние сутки единой национальной службой обработано свыше 6 тыс. звонков. Более 1 900 вызовов было переадресовано службе скорой помощи, 628 - полиции, 145 - спасателям и пожарным.

В связи со снегопадом и метелью зимние каникулы для школьников в более чем 1 тыс. учебных заведениях в 24 районах страны.

Вчера Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в связи с обильными снегопадами приняла решение о продлении школьных каникул на два дня. В Кишиневе, Бельцах и других городах приостановлена деятельность государственных учреждений.

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Версия на английском языке Moldova experiences blackout due to extreme weather

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