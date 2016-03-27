В Молдавии выйдут на митинги сторонники и противники суверенитета

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сторонники и противники независимости и суверенитета Молдавии выйдут в воскресенье на митинги в Кишиневе, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Унионисты, выступающие за объединение Молдавии с Румынией, намерены организовать съезд "Sfatul Tarii-2" ("Совет страны-2"), а также провести марш по центральной магистрали Кишинева по случаю дня объединения Бессарабии с Румынией, состоявшегося 27 марта 1918 года. Организатором акции стала гражданская платформа "Actiunea-2012" ("Действие-2012"), включающая неправительственные организации Молдавии и Румынии, которые выступают за объединение двух стран.

По данным правоохранительных органов, на воскресенье намечены и митинги в пользу сохранения государственности Молдавии. В этих акциях планируют принять участие сторонники Партии социалистов, активисты молодежно-спортивного движения "Воевод", а также других организаций, которые высказываются против идеи объединения Молдавии с Румынией.

Согласно данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против объединения республики с Румынией.