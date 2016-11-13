В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

Как передает Report, второй тур отличается от первого тем, что в нем нет обязательного порога явки, и победу одержит тот кандидат, который набирает большинство голосов.

Президента изберут сроком на четыре года. Участки для голосования будут работать с 07.00 до 21.00 по местному времени (09.00— 22.00 по Баку).

За ходом голосования будут следить свыше трех тысяч местных и международных наблюдателей, в том числе от СНГ. Ни одна организация не подавала заявку на проведение exit polls.

Напомним, что по итогам первого тура выборов президента Молдавии, прошедшего 30 октября этого года, определились кандидаты, которые поборются за президентское кресло во втором туре. Ими стали лидер социалистов Игорь Додон (47,98% голосов избирателей в первом туре), и единый кандидат от правой оппозиции, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду (38,71% голосов).