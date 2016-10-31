В Молдавии президента будут выбирать во втором туре

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Избрание президента Молдавии потребует проведения второго тура выборов, в котором примут участие лидеры левой и правой оппозиции.

Как передает Report, для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо было набрать 50% плюс один голос.

По предварительным данным ЦИК республики после обработки 98,6% протоколов, кандидат от выступающей за сближение с Россией Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон набирает 48,6% голосов избирателей, а единый кандидат от правой проевропейской коалиции Майя Санду - 37,9% голосов.

"Пока есть предварительные результаты голосования. Мы не можем говорить об окончательных итогах, но очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей", - сообщил журналистам член ЦИК Юрий Чекан.