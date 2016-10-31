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    В Молдавии президента будут выбирать во втором туре

    Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 48,97%

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Избрание президента Молдавии потребует проведения второго тура выборов, в котором примут участие лидеры левой и правой оппозиции.

    Как передает Report, для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо было набрать 50% плюс один голос.

    По предварительным данным ЦИК республики после обработки 98,6% протоколов, кандидат от выступающей за сближение с Россией Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон набирает 48,6% голосов избирателей, а единый кандидат от правой проевропейской коалиции Майя Санду - 37,9% голосов.

    "Пока есть предварительные результаты голосования. Мы не можем говорить об окончательных итогах, но очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей", - сообщил журналистам член ЦИК Юрий Чекан.

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