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В Молдове начались учения подразделений спецназа стран НАТО

В Молдове начались учения подразделений спецназа стран НАТО В учебных центрах Молдавии начались совместные военные учения подразделений специального назначения армий Великобритании, Молдавии, Румынии и США Joint Combined Exchange Training.
Другие страны
27 марта 2023 г. 09:51
В Молдове начались учения подразделений спецназа стран НАТО

В учебных центрах Молдовы начались совместные военные учения подразделений специального назначения армий Великобритании, Молдовы, Румынии и США Joint Combined Exchange Training.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Молдовы.

"Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. Солдаты проведут занятия по стрельбе, прыжкам с парашютом, а также полевые маневры", - говорится в сообщении.

Учения продлятся до 7 апреля. Граждан страны предупредили о перемещении военной техники по дорогам страны в этот период.

Молдова в соответствии с конституцией является нейтральным государством, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с альянсом.

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Версия на английском языке Special forces units of NATO countries launch drills in Moldova

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