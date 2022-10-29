В Могадишо произошло два мощных взрыва, есть многочисленные жертвы

Два сильных взрыва прогремели в субботу в сомалийской столице Могадишо.

Два сильных взрыва прогремели в субботу в сомалийской столице Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его данным, вылазку совершили боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", которые атаковали здание министерства образования. В свою очередь сомалийский новостной портал Shabelle Media Network передает, что группе террористов удалось проникнуть в здание министерства. Сейчас внутри него ведется интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Портал отмечает, что есть многочисленные жертвы.