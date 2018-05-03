В Могадишо похитили медсестру Красного Креста

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Группа неизвестных вооруженных людей похитила медсестру, работающую на Международный комитет Красного Креста (МККК) в столице Сомали.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила гуманитарная организация.
Похищение произошло примерно в 20.00 по местному времени в среду, когда "группа вооруженных людей проникла на территорию МККК в Могадишо".
"МККК находится в контакте с различными властями и пытается обеспечить ее освобождение", - сообщила организация.
Других подробностей не сообщается.
По данным СМИ, похищенная сотрудница МККК приехала в страну из Германии.
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