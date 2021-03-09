В Сомали из миномета обстреляли дипломатический квартал

По предварительным данным, есть раненые

Квартал столицы Сомали Могадишо, где расположены посольства ряда западных государств, а также представительства международных организаций, подвергся сегодня минометному обстрелу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Удар был нанесен по кварталу, известному как укрепленный лагерь Халане, отмечает он. В свою очередь другой сомалийский новостной портал Garowe передает, что на территории лагеря разорвались не менее трех снарядов. По его данным, есть раненые, однако их число пока не указывается.

Лагерь Халане, где среди прочих находится посольство США, расположен в южной части города вблизи международного аэропорта.

Атака была совершена за несколько часов до начала в одном из отелей аэропорта встречи между представителями федеральных и региональных властей Сомали по подготовке и проведению парламентских и президентских выборов.