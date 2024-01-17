В МО Кыргызстана сообщили о временном отстранении некоторых военных после крушения вертолета

Несколько должностных лиц Сил воздушной обороны ВС Кыргызстана отстранены на время расследования после катастрофы военного вертолета в Бишкеке.

Несколько должностных лиц Сил воздушной обороны ВС Кыргызстана отстранены на время расследования после катастрофы военного вертолета в Бишкеке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

"По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия. Отдельные должностные лица Сил воздушной обороны ВС КР в целях объективного проведения следственных мероприятий временно освобождены от занимаемых должностей", - проинформировали в ведомстве.

17 января в результате крушения военного вертолета Ми-8МТВ в Бишкеке во время учебно-тренировочного полета пострадали 10 человек, 1 военнослужащий погиб.