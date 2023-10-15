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В МО Израиля показали сенаторам США фото препятствования ХАМАС эвакуации в Газе

В МО Израиля показали сенаторам США фото препятствования ХАМАС эвакуации в Газе Министр обороны Израиля Йоав Галант представил посещающим еврейское государство американским сенаторам изображения, на которых запечатлено, как ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей в секторе Газа.
Другие страны
15 октября 2023 г. 15:27
В МО Израиля показали сенаторам США фото препятствования ХАМАС эвакуации в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант представил посещающим еврейское государство американским сенаторам изображения, на которых запечатлено, как ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

"Министр Галант представил сенаторам изображения, на которых запечатлено, как ХАМАС активно препятствует эвакуации мирных жителей из военных зон и горячих точек террористической инфраструктуры в секторе Газа, чтобы увеличить человеческие жертвы и использовать палестинцев в качестве живого щита", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Israeli Defense Ministry shows US senators photo of Hamas hindering evacuation in Gaza

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