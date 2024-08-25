В МО Израиля назвали "очень успешным" удар по целям "Хезболлах"

Превентивный удар по целям движения "Хезболлах" в Ливане утром 25 августа оказался очень успешным.

Превентивный удар по целям движения "Хезболлах" в Ливане утром 25 августа оказался очень успешным.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, эти удары "выбили из равновесия" силы "Хезболлах".

"Противник планировал запустить многие сотни ракет по Израилю, но упреждающие действия привели к тому, что более половины, может быть, две трети из них не были запущены. Израиль нанес удар по врагу до того, как он начал атаку, и выбил его из равновесия", - добавил министр.

Ранее армейская пресс-служба информировала, что израильские истребители атаковали объекты "Хезболлах" в Ливане на фоне подготовки ракетного удара по израильской территории. Галант после этого объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов. Позднее со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет.