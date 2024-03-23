В МО Эстонии заявили, что США выделят $228 млн странам Балтии на оборону

США выделят $228 млн Эстонии, Латвии и Литве на оборонные расходы в 2024 году в рамках "Балтийской инициативы безопасности".

США выделят $228 млн Эстонии, Латвии и Литве на оборонные расходы в 2024 году в рамках "Балтийской инициативы безопасности".

Как передает Report , об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

"Конгресс США принял закон о финансировании правительства, в который также включены $228 млн на помощь в сфере безопасности для стран Балтии", - говорится в сообщении на портале оборонного ведомства прибалтийской республики. В нем также отмечается, что США выделят Эстонии в нынешнем году $47,3 млн по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing).

Сенат Конгресса США полного состава одобрил в ночь с пятницы на субботу пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).