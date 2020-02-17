В Миссисипи объявлен ЧС из-за наводнения

В американском штате Миссисипи объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и мощного наводнения, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что причиной наводнения стал факт выхода реки Перл из берегов. Так, уровень воды в ней поднялся на 11 метров и накануне река достигла уровня, которого не было больше 35 лет.

Также из-за ливней были затоплены некоторые районы в городе Джексон.

Местные чиновники считают, что худшее еще впереди.

"Мы не ожидаем, что эта ситуация улучшится в ближайшее время", — заявил губернатор штата Тейт Ривз.