В Миссии ООН по содействию Сомали решительно осудили теракт в Могадишу

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Миссии ООН по содействию Сомали решительно осудили сегодняшний теракт в отеле «Дайакс» в Могадишу.

Как передает Report, в ООН заявили, что «воинствующие экстремисты никогда не одержат верх в Сомали».

По сообщениям СМИ, у входа в гостиницу прогремели два взрыва. В первом случае в ворота отеля врезался начиненный взрывчаткой автомобиль. После это террористы открыли огонь по охранникам.

Вторая машина взорвалась, когда на место происшествия прибыли медики и журналисты.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб».