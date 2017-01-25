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    В Миссии ООН по содействию Сомали решительно осудили теракт в Могадишу

    В ООН заявили, что «воинствующие экстремисты никогда не одержат верх в Сомали»

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Миссии ООН по содействию Сомали решительно осудили сегодняшний теракт в отеле «Дайакс» в Могадишу.

    Как передает Report, в ООН заявили, что «воинствующие экстремисты никогда не одержат верх в Сомали».

    По сообщениям СМИ, у входа в гостиницу прогремели два взрыва. В первом случае в ворота отеля врезался начиненный взрывчаткой автомобиль. После это террористы открыли огонь по охранникам. 

    Вторая машина взорвалась, когда на место происшествия прибыли медики и журналисты. 

    Ответственность за случившееся взяли на себя боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб».

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