В мире жертвами COVID-19 стали свыше 402 тыс. человек

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило семь миллионов, свыше 402 тысяч человек с COVID-19 умерли.
Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, число случаев заражения во всем мире достигло 7 006 436, по меньше мере 402 120 пациентов с коронавирусом скончались. Выздоровели за все время 3 133 664 человека.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1 940 468, а также свыше 110 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.