В мире жертвами COVID-19 стали свыше 402 тыс. человек

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило семь миллионов, свыше 402 тысяч человек с COVID-19 умерли.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, число случаев заражения во всем мире достигло 7 006 436, по меньше мере 402 120 пациентов с коронавирусом скончались. Выздоровели за все время 3 133 664 человека.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1 940 468, а также свыше 110 тысяч смертельных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.