В мире зарегистрирован первый случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Ученые Гонконгского университета диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека, сообщает South China Morning Post, передает Report. Отмечается, что ранее случаи заражения человека этим вирусом от крыс не были зафиксированы. Зараженным оказался 56-летний мужчина, который ранее перенес трансплантацию печени, его анализы показали аномальные функции органа без явной причины.

Последующие исследования выявили иммунитет на крысиный вирус гепатита Е. Ученые предполагают, что мужчина мог заразиться вирусом после употребления пищи, в которую попал помет крыс. Пострадавший получил антивирусное лечение, сейчас его состояние стабильно. Чаще всего вирусом гепатита Е заражаются через пресную воду в странах Восточной и Южной Азии.