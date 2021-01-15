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В мире за сутки зафиксировано почти 700 тыс. новых случаев COVID-19

В мире за сутки зафиксировано почти 700 тыс. новых случаев COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 91,06 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 697 тыс.
Другие страны
15 января 2021 г. 02:33
В мире за сутки зафиксировано почти 700 тыс. новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 91,06 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 697 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 15,8 тыс., превысив 1,97 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 91 061 072 инфицированных и 1 970 741 умершем. Число заразившихся увеличилось на 697 485, скончавшихся - на 15 835.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (352 273), на втором месте - регион Европы (248 308), на третьем - Африка (31 106).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 645 757. Далее следуют Индия (10 512 093), Бразилия (8 195 637), Россия (3 495 816), Великобритания (3 211 580), Франция (2 783 908), Италия (2 319 036), Испания (2 176 089), Германия (1 978 590), Колумбия (1 816 082), Аргентина (1 744 704) и Мексика (1 556 028).

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