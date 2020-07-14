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В мире за сутки зафиксировано почти 200 тыс. случаев заражения COVID-19

В мире за сутки зафиксировано почти 200 тыс. случаев заражения COVID-19 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 196 тысяч и превысило 12,9 миллиона, всего скончались более 570 тысяч пациентов с коронавирусом.
Другие страны
14 июля 2020 г. 22:35
В мире за сутки зафиксировано почти 200 тыс. случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 196 тысяч и превысило 12,9 миллиона, всего скончались более 570 тысяч пациентов с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 196 775 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 634 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 964 809, число летальных исходов - 570 288.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 780 428 и Европе - 2 946 104.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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