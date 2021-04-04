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В мире за сутки выявили более 662 тыс. заразившихся коронавирусом

В мире за сутки выявили более 662 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 129,9 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 662 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января.
Другие страны
4 апреля 2021 г. 02:02
В мире за сутки выявили более 662 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 129,9 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 662 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в субботу данным ВОЗ, число летальных исходов возросло более чем на 11,3 тыс., превысив 2,83 млн.

По состоянию на 3 апреля в ВОЗ поступили сведения о 129 902 402 инфицированных и 2 831 815 умерших. Число заразившихся увеличилось на 662 690, умерших - на 11 306.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 37% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (251 110), на втором месте - Северная и Южная Америка (241 084), на третьем - Юго-Восточная Азия (101 977).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 238 692. Далее следуют Бразилия (12 839 844), Индия (12 392 260), Франция (4 665 709), Россия (4 572 077), Великобритания (4 353 672), Италия (3 629 000), Турция (3 400 296), Испания (3 291 394), Германия (2 873 190), Колумбия (2 417 826) и Польша (2 415 584).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada bir gündə 11 mindən çox koronaviruslu xəstə ölüb

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