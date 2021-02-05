В мире за сутки выявили более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 104,37 млн, увеличившись за сутки более чем на 355 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 104,37 млн, увеличившись за сутки более чем на 355 тыс.

Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,4 тыс., превысив 2,27 млн.

По состоянию на 5 февраля в ВОЗ поступили сведения о 104 370 550 инфицированных и 2 271 180 умерших. Число заразившихся увеличилось на 355 041, умерших - на 10 422.

Напомним, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на регион Европы (167 526), на втором месте - Северная и Южная Америка (115 954), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 101).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 172 274. Далее следуют Индия (10 802 591), Бразилия (9 339 420), Россия (3 934 606), Великобритания (3 892 463), Франция (3 221 178), Испания (2 913 425), Италия (2 597 446), Турция (2 508 988), Германия (2 264 909), Колумбия (2 125 622) и Аргентина (1 952 744).