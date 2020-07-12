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В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 230 тыс., превысив 12,5 млн.
Другие страны
12 июля 2020 г. 21:30
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 230 тыс., превысив 12,5 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в воскресенье вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,2 тыс. и составило свыше 561 тыс.

По состоянию на 12:00 (бакинское время) 12 июля в мире было зарегистрировано 12 552 765 инфицированных и 561 617 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 230 370, число умерших увеличилось на 5 285. Это рекордный прирост за сутки с начала пандемии. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 540 222. За сутки этот показатель вырос на 142 992. Число умерших там увеличилось на 3 500 и достигло 283 357. В Европе насчитываются 2 907 654 заразившихся и 203 285 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 804, количество умерших увеличилось на 448.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 271 338, зафиксировано 30 652 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 361, умерли 510 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 163 581. Далее следуют Бразилия (1 800 827), Индия (849 553), Россия (727 162), Перу (319 646), Чили (312 029), Мексика (289 174), Великобритания (288 957), Южная Африка (264 184), Иран (255 117).

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