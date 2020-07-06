В мире за сутки выявили более 202 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 202 тыс., превысив 11,3 млн.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 202 тыс., превысив 11,3 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом, согласно опубликованным данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и составило свыше 532 тыс.

Так, в мире было зарегистрировано 11 327 790 инфицированных и 532 340 умерших. Заразившихся стало больше на 202 545, число умерших увеличилось на 4 134. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 820 840. За сутки этот показатель вырос на 122 886. Число умерших там увеличилось на 2 486 и достигло 265 024.

В Европе насчитывается 2 791 160 заразившихся и 200 238 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 939, количество умерших увеличилось на 357.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 170 720, зафиксировано 27 566 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 563, умерли 492 человека.