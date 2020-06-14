Наверх

В мире за сутки выявлено более 142 тыс. случаев заражения COVID-19

​В мире за сутки выявлено более 142 тыс. случаев заражения COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 7,5 миллиона, свыше 423 тысяч человек скончались.

Как передает Report, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По сообщению организации, количество заражений во всем мире достигло 7 553 182, скончались 423 349 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 142 672 новых случая заражения COVID-19 и 5 055 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!