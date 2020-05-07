​В мире за сутки от коронавируса умерли свыше 6,5 тыс человек

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 83 тысяч человек, умерли свыше 6,5 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 83 465 человек, умерли 6 539.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 во всем мире составляет 3 672 238, количество летальных исходов - 254 045.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 542 829.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.