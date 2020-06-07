​В мире за сутки коронавирусом заразились 136 тыс. человек

Число случаев заражения новым типом коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 136 тысяч и превысило 6,7 миллиона, умерли более 397 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным организации, за сутки в мире зафиксировано 136 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 586 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 6 799 713, число летальных исходов - 397 388.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 3 234 875.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.