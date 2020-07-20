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В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек

В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов.
Другие страны
20 июля 2020 г. 01:56
В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки специалисты зафиксировали 166 735 новых случаев заражения и 4 496 летальных исходов.

По последним данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 14 043 176, скончались 597 583 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 376 748 и Европе - 3 060 525.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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