В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки специалисты зафиксировали 166 735 новых случаев заражения и 4 496 летальных исходов.
По последним данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 14 043 176, скончались 597 583 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 376 748 и Европе - 3 060 525.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.