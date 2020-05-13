Наверх

В мире за сутки COVID-19 заразились еще 82 тыс. человек

В мире за сутки COVID-19 заразились еще 82 тыс. человек

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 88 тысяч, умерли свыше 283 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 82 591 случай заболевания новым типом коронавируса, умерли 4 261

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 088 848, количество летальных исходов - 283 153. Больше всего заражений по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 755 790.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!