В мире за сутки COVID-19 заразились еще 82 тыс. человек

В мире за сутки COVID-19 заразились еще 82 тыс. человек

13 мая, 2020 00:39

https://report.az/storage/news/847c150747972f68859f068502dedce9/95ad1cf3-3a31-4516-af62-39b65bd881fb_292.jpg Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 88 тысяч, умерли свыше 283 тысяч человек. Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 82 591 случай заболевания новым типом коронавируса, умерли 4 261. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 088 848, количество летальных исходов - 283 153. Больше всего заражений по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 755 790. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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