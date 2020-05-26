​В мире за сутки COVID-19 заразились более 100 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 5,3 миллиона, умерли свыше 342 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 264 новых случая заболевания COVID-19, умерли 4 342 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 304 772, количество летальных исходов - 342 029.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 395 295.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.