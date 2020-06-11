​В мире за сутки COVID-19 заразились 105,6 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7,1 миллиона, свыше 408 тысяч человек с COVID-19 скончались.
Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 105 621 новый случай заболевания COVID-19, умерли 3 629 пациентов. Таким образом, общее число зараженных в мире составляет 7 145 539, количество летальных исходов - 408 025.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.