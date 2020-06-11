В мире за сутки COVID-19 заразились 105,6 тыс. человек

​В мире за сутки COVID-19 заразились 105,6 тыс. человек

11 июня, 2020 01:29

https://report.az/storage/news/f9489e7ae832927e018f1f4cd4cc9802/361c0527-6fb1-44b9-a310-f46d704576a4_292.jpg Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7,1 миллиона, свыше 408 тысяч человек с COVID-19 скончались. Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 105 621 новый случай заболевания COVID-19, умерли 3 629 пациентов. Таким образом, общее число зараженных в мире составляет 7 145 539, количество летальных исходов - 408 025. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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