В мире за сутки COVID-19 выявлен почти у 110 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки почти на 110 тыс., превысив 5,1 млн. При этом число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 5,6 тыс. и превысило 333 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 23 мая, в мире было зарегистрировано 5 103 006 инфицированных и 333 401 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 109 536, а умерших - на 5 663. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заражениях и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 282 488. Количество умерших достигло 135 184.

В Европе насчитывается 1 987 657 заразившихся и 172 958 умерших.

Третью позицию по числу зараженных занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлены 402 919 инфицированных, зафиксировано 10 806 летальных исходов.