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В мире за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 113 тыс.

В мире за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 113 тыс.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 113 тысяч и превысило 6,1 миллиона, умерли свыше 376 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 113 198 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4 242 пациента. Таким образом, общее число выявленных COVID-19 в мире составляет 6 194 533, количество летальных исходов - 376 320.

Больше всего число зараженных зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 905 432.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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