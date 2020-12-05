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В мире за сутки более 12 тыс. человек умерли от COVID-19

В мире за сутки более 12 тыс. человек умерли от COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 64,6 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс.
Другие страны
5 декабря 2020 г. 03:41
В мире за сутки более 12 тыс. человек умерли от COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 64,6 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в ночь на субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 12 тыс., превысив 1,5 млн.

По состоянию на 21:09 (бакинское время) 4 декабря в ВОЗ поступили сведения о 64 603 428 инфицированных и 1 500 614 умерших. Число заразившихся возросло на 628 592, умерших - на 12 161.

Напомним, что максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 964), а смертей - 17 апреля (12 482).

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (293 320), на втором месте - Европейский регион (234 667), на третьем - Юго-Восточная Азия (50 086).

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