В мире за неделю выявили 505 новых случаев оспы обезьян у человека в неэндемичных странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 1 285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 5

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 1 285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

"По состоянию на 8 июня из 28 стран в ВОЗ поступили сообщения о 1 285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае", - отметили в организации, пояснив, что число подтвержденных случаев сейчас на 505 больше, чем было зафиксировано в предыдущем информационном бюллетене неделю назад.

В ВОЗ обратили внимание, что "во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян", для которой характерны жар и увеличение лимфатических узлов "с последующим появлением сыпи, сконцентрированной на лице и конечностях". Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни - наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы.

Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании - 321. Далее следуют Испания (259), Португалия (191), Германия (113), Канада (110), Франция (66), Нидерланды (54), США (40), Италия (29) и Бельгия (24). В остальных 18 странах число случаев не превышает 20.

ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как "умеренный".